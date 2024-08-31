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В Армении заявили, что не намерены силой возвращать перешедшие Азербайджану территории

Пашинян: Ереван не будет военным путем возвращать «оккупированные» Баку земли

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Армения не намерена военным путем возвращать «оккупированные Азербайджаном территории», вопрос должен быть решен мирным путем. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он отметил, что оппозиция критикует действующие власти за то, что они не принимают мер по возвращению потерянных территорий площадью более 200 кв. км.

«Чтобы всем было понятно, территория Армении площадью 29 743 кв. км для нас не подлежит обсуждению», — сказал Пашинян.

При этом он отметил, что «ни сегодня, ни завтра» Ереван не ставит проблему возвращения земель военным путем, потому что считает, что есть возможность вернуть их мирным путем, в связи с этим у республики нет агрессивных намерений.

Также, по словам Пашиняна, он сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, что Армения на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Азербайджаном, в двустороннем формате.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

Ранее Путин заявил, что РФ готова принимать участие в урегулировании ситуации между Баку и Ереваном.

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