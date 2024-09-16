Эксперт считает, что Британия не снимет ограничения для Украины без согласия США

Великобритания не снимет ограничения для Украины на нанесение ударов вглубь территории России западным дальнобойным оружием без согласия США. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Идея того, что британцы могут сделать это без разрешения США — просто фантастика », — считает Меркурис.

По мнению эксперта, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона глобальные решения, потому что не находится в равноправных отношениях с ним.

Великобритания в значительной мере зависит от США, добавил он.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Стармера призвали разрешить наносить удары по РФ без одобрения США.