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Эксперт считает, что Британия не снимет ограничения для Украины без согласия США

Меркурис: Британия не даст разрешение Украине на удары по РФ без согласия США

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Frank Augstein/AP

Великобритания не снимет ограничения для Украины на нанесение ударов вглубь территории России западным дальнобойным оружием без согласия США. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Идея того, что британцы могут сделать это без разрешения США — просто фантастика », — считает Меркурис.

По мнению эксперта, Лондон не в состоянии принимать самостоятельные и независимые от Вашингтона глобальные решения, потому что не находится в равноправных отношениях с ним.

Великобритания в значительной мере зависит от США, добавил он.

13 сентября в Вашингтоне прошли короткие переговоры президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера. Политики подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, однако пока не объявили о разрешении бить дальнобойным оружием по РФ. Это может произойти в конце месяца на Генеральной Ассамблее ООН.

Ранее Стармера призвали разрешить наносить удары по РФ без одобрения США.

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