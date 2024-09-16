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В Бразилии считают, что США приняли решение по ударам вглубь России

Журналист Эскобар: решение по ударам вглубь РФ принято, но США боятся реакции

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John Hamilton/AP

Бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что США приняли решение относительно просьбы Украины наносить ракетные удары вглубь территории России, но Вашингтон боится.

«Решение (об ударах западным дальнобойным оружием. — «Газета.Ru») по территории Российской Федерации уже принято <...> Однако американцы очень осторожны и боятся (реакции РФ. — «Газета.Ru»)», — сказал журналист.

Этот вопрос, по его словам, напоминает политическое шоу, с помощью которого лидеры западных стран пытаются выяснить, как общество отреагирует на подобное решение.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.

Он добавил, что эта тема является спорной для Белого дома.

Ранее НАТО обвинили в попытке спровоцировать мировой конфликт.

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