В Бразилии считают, что США приняли решение по ударам вглубь России

Бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что США приняли решение относительно просьбы Украины наносить ракетные удары вглубь территории России, но Вашингтон боится.

«Решение (об ударах западным дальнобойным оружием. — «Газета.Ru») по территории Российской Федерации уже принято <...> Однако американцы очень осторожны и боятся (реакции РФ. — «Газета.Ru»)», — сказал журналист.

Этот вопрос, по его словам, напоминает политическое шоу, с помощью которого лидеры западных стран пытаются выяснить, как общество отреагирует на подобное решение.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Джо Байден обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет.

Он добавил, что эта тема является спорной для Белого дома.

Ранее НАТО обвинили в попытке спровоцировать мировой конфликт.