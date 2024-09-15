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Стало известно, кто открыл стрельбу рядом с Трампом

NYP: стрельбу рядом с Трампом открыл агент Секретной службы

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Tom Brenner/Reuters

Стрельбу рядом с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом открыл агент Секретной службы, сообщает The New York Post со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что сотрудник Секретной службы заметила подозрительного человека на поле для гольфа за несколько лунок от Трампа и открыла огонь.

Также сообщалось, что агенты службы проводят расследование инцидента со стрельбой, который произошел недалеко от места, где находился Трамп.

15 сентября недалеко от местонахождения кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявляла, что на Трампа могло быть совершено еще одно покушение. Позднее стало известно, что перестрелка неподалеку от местонахождения Трампа произошла за пределами поля для гольфа Trump West Palm Beach. Отмечалось, что в перестрелке участвовали два человека. Издание New York Post уточнило, что стрельба велась не по Трампу, злоумышленники целились друг в друга. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

Ранее Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению.

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Покушение на Трампа
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