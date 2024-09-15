Некоторые представители Североатлантического альянса намерены сделать все для того, чтобы начало новой мировой войны нельзя было предотвратить, допустил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В своем X (бывший Twitter) он отметил, что они хотят успеть до выборов в США, основными кандидатами на которых является бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.

«Ястребы НАТО хотят сделать войну необратимой до победы Трампа», — написал Филиппо.

Он добавил, что катализатором этого процесса может стать «зеленый свет» на применение западных вооружений Киевом для ударов вглубь российской территории. Филиппо подчеркнул, что Франция не должна выбирать войну вместе с коллегами по НАТО, а наоборот взять курс на достижение мира в этой ситуации.

13 сентября Байден принял в Вашингтоне премьера Великобритании Кира Стармера. По информации СМИ, тот добивался одобрения президента США на разрешение Украине использовать британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ (оно нужно, поскольку их компоненты производятся в США). По итогам встречи лидеры не объявили о таком разрешении, однако это может произойти уже в конце месяца на Генеральной ассамблее ООН, которая пройдет в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

При этом президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ не смогут сами наносить удары вглубь РФ без участия НАТО. По его словам, разрешение на применение вооружений для Киева сделает Запад прямым участником конфликта, что существенным образом изменит его суть.

Ранее Украину заподозрили в попытке втянуть Запад в войну с Россией.