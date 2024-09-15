В Сербии рассказали, в каком случае откажутся от ЕС

Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что Сербия готова отказаться от планов по вступлению в Евросоюз, если перед ней будут стоять условия, которые она не станет выполнять. Его слова приводит издание «Вечерние новости».

«Если в конце этого пути нас ждет признание так называемого Косова, обязательство разрешения однополых браков или участие в конфликте с Россией и Китаем, нам не стоит идти этим путем», — сказал он.

По его словам, Белград находится на пути интеграции в Евросоюз, но скорость этого процесса не зависит от него.

Он отметил, что ЕС будет придерживаться военной нейтральности и реформ, которые соответствуют интересам страны.

Также Вулин отмечал, что угрозы и шантаж со стороны Евросоюза, а также избирательный подход европейских политиков к выполнению обязательств перед Белградом могут переориентировать Сербию на присоединение к БРИКС.

Ранее вице-премьер Сербии резко ответил на претензии ЕК из-за встречи с Путиным.