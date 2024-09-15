Американский политолог увидел вред для Украины в обещаниях Запада о приеме страны в НАТО

Обещания Запада принять Украину в Североатлантический альянс приведут лишь к еще большему урону для государства. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украина находится в большой беде на поле боя. <…> Говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб», — сказал он.

Эксперт отметил, что разговоры о членстве Украины в НАТО приведут к тому, что Киев потеряет еще большие территории и станет страной-изгоем.

11 сентября американский дипломат Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты в последние 2,5 года приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать. По словам Смит, союзники Киева дали ему понять, что он станет членом Североатлантического альянса, однако перед этим Украине нужно реформировать свою экономическую и политическую систему, а также завершить военный конфликт, поэтому время направить приглашение на вступление еще не пришло.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее в Госдуме РФ заявили о вступлении НАТО в вооруженный конфликт на Украине.