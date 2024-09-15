Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский политолог увидел вред для Украины в обещаниях Запада о приеме страны в НАТО

Миршаймер: обещания принять Украину в НАТО обрекают страну на еще больший ущерб

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Обещания Запада принять Украину в Североатлантический альянс приведут лишь к еще большему урону для государства. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украина находится в большой беде на поле боя. <…> Говоря о вступлении Украины в ЕС и особенно в НАТО, это просто обрекает Украину на еще больший ущерб», — сказал он.

Эксперт отметил, что разговоры о членстве Украины в НАТО приведут к тому, что Киев потеряет еще большие территории и станет страной-изгоем.

11 сентября американский дипломат Джулианна Смит заявила, что Соединенные Штаты в последние 2,5 года приближали Украину к членству в НАТО и намерены продолжать это делать. По словам Смит, союзники Киева дали ему понять, что он станет членом Североатлантического альянса, однако перед этим Украине нужно реформировать свою экономическую и политическую систему, а также завершить военный конфликт, поэтому время направить приглашение на вступление еще не пришло.

5 сентября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что республика намерена вступить в НАТО «суверенной и независимой страной» в пределах границы 1991 года.

Ранее в Госдуме РФ заявили о вступлении НАТО в вооруженный конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами