США обеспокоены сотрудничеством России и Ирана в ядерной сфере

Соединенные Штаты и Вашингтон обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном секретной ядерной информацией и технологиями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на западных чиновников.

По информации издания, Москва из-за амбиций Тегерана создать ядерное оружие усилила с ним сотрудничество якобы в обмен на передачу баллистических ракет для ударов по Украине.

При этом, как отмечает агентство, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ делится с Ираном не только ядерными технологиями, но и некоторой космической информацией.

В августе газета The Wall Street Journal писала, что Иран продолжает проводить исследования, которые повышают его возможности по созданию ядерного оружия. Однако в американском разведсообществе утверждают, что сейчас Тегеран «не стремится» к обладанию таким оружием. При этом в июле директор Национальной разведки США в своем докладе конгрессу предупредил законодателей о том, что Иран предпринял шаги, которые могут позволить ему быстрее создать ядерное оружие, если он примет такое решение.

Ранее Иран попросил у России современное оружие из-за возможной войны с Израилем.