Песков призвал РФ энергично работать на мировых рынках в условиях санкций

России нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы сохранить свои позиции в условиях санкционного давления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Интервью опубликовано в Telegram-канале корреспондента «России 1».

По словам Пескова. Москва будет «весьма и весьма осторожно» принимать решения об ограничении поставок российских урана, титана и никеля на мировые рынки. Он подчеркнул, что никто не будет действовать в ущерб самому себе.

«Нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения (санкции Запада. — «Газета.Ru»), сохранять наши позиции», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что, потеряв позиции на мировом рынке, придется приложить большие усилия, чтобы спустя десятилетия туда вернуться.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель, раз уж поставки ряда товаров в нашу страну ограничиваются. Свои мысли российский лидер высказал на совещании с членами правительства.

Ранее стало известно, на сколько сократился экспорт нефти из России в ЕС.