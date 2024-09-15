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Песков заявил, что эксперты активно обсуждают варианты ответа РФ на действия Запада

Песков: Путин аккуратен с вариантами ответа РФ на действия Запада

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что эксперты активно обсуждают варианты ответа РФ на действия Запада, но Владимир Путин «всегда предельно аккуратен в этом».

По его словам, в России хватает специалистов и авторитетных экспертов, которые активно рассуждают на эту тему. Он подчеркнул, что в стране хватает рассуждений насчет ответа действиям Запада, но Путин «всегда предельно аккуратен с этим».

До этого сам Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных европейских и американских спутников.

Российский лидер подчеркнул, что прямое участие стран Запада существенным образом меняет суть конфликта. Путин отметил, что Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз от стран Запада.

Ранее экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой.

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