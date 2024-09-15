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Захарова прокомментировала возможный запрет РПЦ в Молдавии

Захарова: Запад внедрил президента Молдавии Санду как «человека-терминатора»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что Запад привел президента Молдавии Майю Санду к власти как «человека-терминатора» по аналогии с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так в разговоре с ТАСС дипломат прокомментировала возможный запрет Русской православной церкви (РПЦ) в Молдавии.

«Это такой внедренный человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии — это Санду. Украина — это Зеленский», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, в Грузии таким человеком был президент страны Михаил Саакашвили. Захарова считает, что эти «люди-терминаторы, люди-подрывники» детонируют в момент, когда на Западе нажимают кнопку «пуск».

«Что в первую очередь они подрывают? Историю, культуру, традиции тех стран, в которые они внедрены», — отметила дипломат.

29 августа молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) может быть закрыта. Позднее в пресс-службе партии ПДС опровергли эту информацию, а 7 сентября Православная церковь Молдавии выразила обеспокоенность давлением со стороны властей.

Как сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на заявления Санду и других молдавских политиков, власти страны обвиняют местную православную церковь в связях с Москвой и считают это угрозой национальной безопасности.

Ранее ЦИК Молдавии сократил число избирательных участков в РФ.

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