Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко заявил, что власти его страны все еще готовы выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров России и Украины. Его слова передает немецкая телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Казахстан изначально предложил свои услуги в качестве возможного посредника или же места для проведения переговоров между двумя противоборствующими сторонами. Эта позиция не изменилась», — сказал Василенко.

В 2022 году после начала специальной военной операции Россия и Украина предпринимали попытки мирного урегулирования конфликта, организовывая переговоры в Белоруссии и Турции. В марте в Стамбуле начались переговоры на уровне делегаций, в ходе которых украинская сторона представила проект соглашения. В том числе в нем говорилось о готовности Киева отказаться от вступления в военные блоки, а также предлагалось решать вопрос принадлежности Крыма дипломатическими средствами в течение 15 лет.

Однако диалог не имел конкретных результатов. В октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с действующим российским лидером Владимиром Путиным.

14 сентября 2024 года глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине, которая позволит начать процесс мирных переговоров.

Ранее в Турции обвинили команду Зеленского в недоговороспособности.