В конгрессе США обратились к американцам с просьбой из-за Украины

Конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила в соцсети X, что большинство американцев не поддерживают финансирование украинских войск.

По ее словам, вместо разжигания войны граждане США хотят решить проблемы своей страны и защитить ее границу. Грин подчеркнула, что принимаемые сейчас решения могут привести к третьей мировой войне.

«Я призываю всех американцев не оставаться равнодушными, потому что никто из нас не сможет пережить ядерную войну», — написала конгрессвумен.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, Вооруженные силы Украины не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у Евросоюза или США. Путин подчеркнул, что Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создающихся угроз.

14 сентября газета Le Monde со ссылкой на дипломатический источник писала, что французские официальные лица учли предостережение президента России о неизбежной эскалации конфликта в случае применения дальнобойного оружия против РФ и стремятся предотвратить начало третьей мировой войны.

Ранее НАТО оправдало удары западным оружием по территории РФ.