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Американский эксперт раскритиковал Блинкена, допустившего возможность ударов по России

Эксперт Постол раскритиковал Блинкена, допустившего возможность ударов по РФ

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Tobias Hase/Global Look Press

В Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они предпринимают. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute.

По словам экс-советника, он опасается слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон может разрешить Киеву наносить удары по территории России.

«Недавние заявления Блинкена еще больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают», — заявил эксперт.

Постол отметил, что исход украинского конфликта «уже предрешен», поскольку нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область только ускорило приближение военной катастрофы киевского режима. Также эксперт оценил успешное продвижение российских войск, указав, что их вряд ли что-то остановит. Экс-советник заключил, что США и те, кто возглавляют НАТО проиграли войну.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие несколько недель посетит США и встретится с президентом страны Джо Байденом, чтобы просить о разрешении наносить удары по территории России западным оружием.

Ранее стало известно, чем Байден займется в конце президентского срока.

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