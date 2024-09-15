В Совфеде заявили, что в НАТО считают Россию врагом

В НАТО считают Россию врагом. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя одно из последних заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

14 сентября генсек Североатлантического альянса сказал, что для завершения украинского конфликта «в определенный момент» необходимо возобновить диалог с Россией.

Он заявил, что верит в возможность сдержанного диалога с Москвой, связанный с обороной и сдерживанием. При этом он признал, что с 2014 года пространства для сотрудничества стало гораздо меньше.

«Такие заявления мы слышали десятки раз, но вместо диалога всякий раз была эскалация и поставка новых видов вооружений. Так будет и на этот раз. Диалога с НАТО не будет. В НАТО нас считают врагом, а не партнером по диалогу», — написал сенатор.

Он считает, что заявления Столтенберга — риторика, нацеленная на успокоение общества. Как отметил Пушков, снятие ограничений для Украины на применение дальнобойного оружия по территории РФ вызывает беспокойство у части общества, а генсек НАТО хочет его успокоить, «делая ритуальное, бессодержательное и ни к чему не обязывающее заявление о диалоге».

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания «рассмотрят просьбу» Украины о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России.

Ранее в Кремле назвали СВО ответом на удары вглубь территории России.