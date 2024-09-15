Дипломат РФ заявил о желании США «вбить клин» между Москвой и Буэнос-Айресом

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов обвинил американские власти в желании поссорить Москву и Буэнос-Айрес, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на публикацию издания Infobae от 13 сентября, где приводились заявления Госдепа в отношении RT и России в целом, которых обвинили в желании «дестабилизировать» кабмин аргентинского президента Хавьера Милея. По словам Феоктистова, эта позиция ничем не подкреплена, а РФ никогда не вмешивается в дела других государств.

Посол напомнил, что Москву и Буэнос-Айрес почти 140 лет связывают дипотношения.

«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — сказал Феоктистов.

Он добавил, что США привыкли видеть в Латинской Америке зону «исключительно собственных интересов».

На этой неделе спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин на брифинге обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции. По его словам, во время визитов в эти страны сотрудники Госдепа нашли тому подтверждения. Конкретных примеров Рубин не привел.

4 сентября 2024 года Госдеп ужесточил правила работы в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составляющих РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Американские власти присвоили этим информационным ресурсам статус «иностранных представительств» и обязали уведомлять обо всех работающих сотрудниках, а также раскрывать данные о владении недвижимостью в стране.

После новых санкций в отношении RT 13 сентября глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. По его словам, данные ресурсы «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Ранее Захарова предложила США обзавестись специалистом по санкциям против РФ.