Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дипломат РФ заявил о желании США «вбить клин» между Москвой и Буэнос-Айресом

Посол Феоктистов обвинил США в попытках вбить клин между Аргентиной и РФ

close
Natacha Pisarenko/AP

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов обвинил американские власти в желании поссорить Москву и Буэнос-Айрес, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на публикацию издания Infobae от 13 сентября, где приводились заявления Госдепа в отношении RT и России в целом, которых обвинили в желании «дестабилизировать» кабмин аргентинского президента Хавьера Милея. По словам Феоктистова, эта позиция ничем не подкреплена, а РФ никогда не вмешивается в дела других государств.

Посол напомнил, что Москву и Буэнос-Айрес почти 140 лет связывают дипотношения.

«Рассматриваем голословные обвинения из Вашингтона как злонамеренную попытку вбить клин между нашими странами и народами», — сказал Феоктистов.

Он добавил, что США привыкли видеть в Латинской Америке зону «исключительно собственных интересов».

На этой неделе спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе Джеймс Рубин на брифинге обвинил телеканал RT в желании «выигрывать выборы» в Аргентине, Германии и Франции. По его словам, во время визитов в эти страны сотрудники Госдепа нашли тому подтверждения. Конкретных примеров Рубин не привел.

4 сентября 2024 года Госдеп ужесточил правила работы в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и ее составляющих РИА Новости, RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik. Американские власти присвоили этим информационным ресурсам статус «иностранных представительств» и обязали уведомлять обо всех работающих сотрудниках, а также раскрывать данные о владении недвижимостью в стране.

После новых санкций в отношении RT 13 сентября глава Госдепа Энтони Блинкен обвинил сотрудников телеканала в работе на спецслужбы РФ и участии в закупках вооружений. По его словам, данные ресурсы «не только играют роль в попытках подорвать демократические институты США, но также вмешиваются во внутренние дела государств по всему миру».

Ранее Захарова предложила США обзавестись специалистом по санкциям против РФ.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами