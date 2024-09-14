Путин указал на важность свободы слова при формировании многополярного мира

Мир переживает сложный период формирования многополярности, в этих условиях достоверность информации особенно важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации», — отметил глава государства.

Российский лидер уточнил, что имеет ввиду подлинную свободу слова, которая, помогает найти общие подходы к решению мировых проблем.

По словам Путина, страны БРИКС твердо и последовательно расширяют сотрудничество во всех сферах, в том числе — и в информационной. Он обратил внимание, что огромная роль принадлежит СМИ, которые показывают «неискаженную картину мира».

Расширение БРИКС уже показало, что формирование многополярности необратимо, об этом заявил на полях Восточного экономического форума-2024 замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы «Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС», политолог Дмитрий Суслов.

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.