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Путин указал на важность свободы слова при формировании многополярного мира

Путин: сейчас особенно важно защищать подлинную свободу слова в мире

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Александр Вильф/РИА Новости

Мир переживает сложный период формирования многополярности, в этих условиях достоверность информации особенно важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

«Сейчас, когда идет сложный процесс формирования многополярности, особенно важно защищать принципы достоверности информации», — отметил глава государства.

Российский лидер уточнил, что имеет ввиду подлинную свободу слова, которая, помогает найти общие подходы к решению мировых проблем.

По словам Путина, страны БРИКС твердо и последовательно расширяют сотрудничество во всех сферах, в том числе — и в информационной. Он обратил внимание, что огромная роль принадлежит СМИ, которые показывают «неискаженную картину мира».

Расширение БРИКС уже показало, что формирование многополярности необратимо, об этом заявил на полях Восточного экономического форума-2024 замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований, эксперт рабочей группы «Страновой анализ и анализ национальных стратегий БРИКС», политолог Дмитрий Суслов.

Ранее в Иране заявили об окончании эпохи доминирования США.

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