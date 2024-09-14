Ким Чен Ын принял Шойгу в резиденции, где ранее останавливался Путин

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын дважды встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Эти встречи проходили в государственной резиденции Кымсусан, той же, где ранее останавливался президент России Владимир Путин во время своего визита в Пхеньян, сообщает агентство ЦТАК.

Как сообщается, в ходе первой встречи Шойгу передал Ким Чен Ыну «теплый привет» от президента России. В ответ северокорейский лидер выразил желание передать Владимиру Путину «искренний привет» и отметил, что рад встрече с Сергеем Шойгу спустя год.

В ходе второй встречи, состоявшейся вчера, Шойгу и Ким Чен Ын обсудили «широкий спектр вопросов, касающихся региональной и международной обстановки, а также укрепления сотрудничества для защиты взаимных интересов в области безопасности через углубление стратегического диалога между КНДР и Россией». Как отмечается, обе стороны пришли к «общему удовлетворительному мнению» по обсужденным темам.

В июне Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. Глава России провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве.

Ранее Путин подарил Ким Чен Ыну 24 лошади породы орловский рысак.