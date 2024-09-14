На Украине не предусмотрели деньги на выборы в 2025 году

Проект бюджета Украины на 2025 год пока не предусматривает расходов на проведение выборов. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«По выборам в бюджете ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года (даже немного меньше)», — написал он.

По его словам, в проекте бюджета страны на 2025 год есть строка о том, что кабинет министров Украины вместе с местной Центральной избирательной комиссией должен представить Верховной раде предложения о расходах на подготовку выборов президента и депутатов только после прекращения или отмены военного положения на Украине.

Накануне правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%. Из расходов Украины почти две трети придется на оборону — более 2,22 трлн грн.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы, которые должны были состояться в текущем году, отменили. В качестве обоснования такого решения были названы военное положение и всеобщая мобилизация.

Ранее в Раде признали кризис управления на Украине.