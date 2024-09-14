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В Германии предложили мирную инициативу по Украине

Глава фракции СДПГ Мютцених предложил создать контактную группу по Украине

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Global Look Press

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине, которая позволит начать процесс мирных переговоров. Об этом политик рассказал в интервью газете Rheinische Post.

«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», — сказал депутат.

Мютцених добавил, что он лично готов принять участие в процессе мирного урегулирования конфликта.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Он считает, что политик предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет счел благоразумным план кандидата в президенты США по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, план Трампа сводится к реанимации Стамбульских договоренностей 2022 года.

Ранее в NYT нашли «сходство» планов Трампа и Путина по урегулированию на Украине.

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