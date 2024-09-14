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Дотком заявил, что политика Запада ведет мир к катастрофе

Дотком об обсуждении Западом ударов вглубь РФ: мир очень близок к катастрофе

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Nigel Marple/Reuters

Мир на фоне обсуждений на Западе разрешения ВСУ бить дальнобойными ракетами по территории РФ оказался очень близко к катастрофе. С таким мнением на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Мы очень близко к катастрофе», — подчеркнул он.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получить разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Путин подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Ранее в США заявили о намерении обеспечить Украину всем необходимым.

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