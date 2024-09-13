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В США заявили о намерении обеспечить Украину всем необходимым

Белый дом: США обеспечат Украину всем необходимым для самозащиты

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U.S. Marine/Global Look Press

Правительство США намерено обеспечить Украину всеми необходимыми средствами для самозащиты. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения о готовности США разрешить украинским войскам наносить удары американским оружием вглубь территории РФ, передает РИА Новости.

Также представитель Белого дома отказалась комментировать заявление президента России Владимира Путина о вовлеченности НАТО в украинский конфликт и рисках военного противостояния РФ с альянсом.

«Послушайте, я не хочу вдаваться в вероятности», — сказала Жан-Пьер.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план возможного использования дальнобойных ракет для ударов по России. По данным телеканала ABC, в ходе встречи политики не приняли итоговое решение по применению американских снарядов.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и страны ЕС давно сняли ограничения на удары дальнобойным оружием по российской территории. Глава ведомства подчеркнул, что сейчас это решение пытаются «поизящнее оформить» в публичном пространстве.

Ранее в Кремле предупредили об ответе на решение США бить вглубь России.

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