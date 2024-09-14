Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии и редактор журнала «Россия в глобальной политике» Гленн Дисен в авторской статье на своем сайте написал, что НАТО ставит мир на грань мировой войны, прикрываясь «бессмысленными лозунгами» об Украине.

«Поскольку НАТО ставит мир на грань мировой войны, не должны ли мы, по крайней мере, провести разумную дискуссию о том, что происходит сейчас, вместо того, чтобы прятаться за бессмысленными лозунгами в духе «Украина имеет право на самооборону»?», — написал он.

Дисен назвал аргумент Владимира Путина о том, что разрешение для Украины наносить западным дальнобойным оружием удары по территории России напрямую вовлечет НАТО в конфликт, разумным и заслуживающим серьезного обсуждения. При этом политолог уверен, что на Западе «больше нет разумных дискуссий», поскольку любая позиция с точки зрения сочувствия российской позиции не рассматривается.

Накануне Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее журналисты нашли «сходство» планов Трампа и Путина по урегулированию на Украине.