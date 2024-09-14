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В Британии раскрыли последствия для Запада ударов ВСУ вглубь РФ

Британский политик Кертен: удары ВСУ вглубь РФ станут угрозой для Запада

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Решение разрешить ВСУ бить вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow станет «безумной эскалацией» конфликта на Украине. Об этом предупредил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow — это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада», — подчеркнул он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 сентября источники The Guardian заявили, что решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято. По их словам, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским «не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow». В то же время было принято решение, что публичное заявление о разрешении использования ракет большой дальности в Киеве будет «излишне провокационным».

При этом Белый дом поcле встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов оружием Запада вглубь территории РФ.

Ранее сообщалось, что Storm Shadow для ударов по РФ не станут панацеей для Украины.

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