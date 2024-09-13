FT: Storm Shadow для ударов по РФ не станут панацеей для Украины

Применение дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российской территории не будет «стратегической панацеей» для Киева, заявил один из экспертов газеты Financial Times (FT).

Согласно материалу, запасы этих ракет у стран Запада невелики, поэтому даже при получении разрешения на удары украинская сторона не сможет задействовать их в больших объемах против нескольких целей в РФ.

Другой эксперт, военный аналитик Майкл Кофман, которого также цитирует издание, заметил, что обсуждения по поводу предоставления Киеву разрешения на использование Storm Shadow продолжались так долго, что к тому времени, когда дело дойдет до использования ракет, в них «уже не будет никакого смысла».

«По словам западных чиновников, одной из проблем является то, что около трех месяцев назад Россия начала перемещать свои авиационные средства вглубь территории страны, за пределы радиуса действия Storm Shadows в 250 км и радиуса действия Atacms в 300 км», — говорится в статье.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

FT пишет, что эта мера российской стороны снизила эффективность западного оружия, поскольку в пределах его досягаемости стало меньше авиационных целей.

В качестве еще одной проблемы, связанной с предоставлением Киеву дальнобойных ракет, газета называет позицию американского президента Джо Байдена.

«Даже если Байден одобрит использование британских и французских ракет, в которых есть американские компоненты, он вряд ли даст зеленый свет ATACMS, опасаясь, что Россия может в ответ пойти на эскалацию», — отмечается в материале.

12 сентября источники The Guardian заявили, что решение позволить ВСУ наносить удары ракетами Storm Shadow вглубь российской территории уже принято. По их словам, совместный визит госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским «не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow». В то же время было принято решение, что публичное заявление о разрешении использования ракет большой дальности в Киеве будет «излишне провокационным».

Ранее сообщалось, что Украина передала Западу список целей в РФ, которые планирует атаковать дальнобойным оружием.