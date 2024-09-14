Уотерс обвинил Запад во лжи о химоружии в Сирии

Обвиняя президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия, Запад лгал. Такое мнение выразил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс, сообщает РИА Новости.

Уотерс заявил, что его пытались «отменить» из-за того, что он выступал против обвинений Асада в применении химического оружия. По его словам, после этих обвинений Асада американцы, французы и англичане направили в Сирию войска и сбрасывали бомбы на сирийский народ.

«Мы знаем, что он [Асад] так не поступал. Доказательство налицо, и мы это знаем», — сказал Уотерс.

Речь идет о газовой атаке в пригороде Дамаска Восточной Гуте, которая произошла в августе 2013 года. Разведка США заявляла, что за ней стоят правительственные войска, Сирия эти обвинения отрицала и отрицает.

В том же интервью Уотерс отметил, что действующий президент США Джо Байден уже настолько дряхлый, что считает себя «императором мира». По его словам, Вашингтон верит, что обладает неким божественным правом повелевать всеми на земле, хотя на самом деле это не так.

Ранее Уотерс заявил, что правительство США не волнуют жизни простых украинцев.