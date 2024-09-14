Байден отругал журналиста, не дававшего ему начать говорить о Путине

Президент США Джо Байден в рамках встречи с британским премьером Киром Стармером «вспылил» на журналиста, который перебил главу государства перед тем, как речь зашла об ответе президента РФ Владимира Путина на потенциальное разрешение ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Байден вспылил, когда британский репортер выкрикнул вопрос, прежде чем президент успел начать говорить, о том, что он считает относительно ответа на угрозы Путина», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает газета, Байден сказал журналисту «помолчать» до тех пор, пока глава государства не выскажется относительно реакции российского президента на намерение Запада разрешить ВСУ вглубь территории РФ.

14 сентября сообщалось, что Белый дом поcле встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов оружием Запада вглубь территории РФ.

Согласно пресс-релизу, политики обсудили международную политику. Так, они выразили «непоколебимую поддержку» Киеву и обеспокоенность по поводу якобы имеющих место поставок оружия Ирана и КНДР российской стороне. Кроме того, Байден и Стармер заявили о необходимости прекращения огня в Газе и осудили поддерживаемые Ираном атаки хуситов на торговые суда в Красном море. Остальная часть беседы была посвящена обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества.

Ранее Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за снятия ограничений на удары по РФ.