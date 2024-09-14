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Байден заявил о невозможности победы России на Украине

Reuters: Байден заявил, что Путин не одержит верх на Украине

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Tom Brenner/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине не может закончиться победой России. Об этом сообщает Reuters.

С соответствующим заявлением Байден выступил 14 сентября во время встречи в Белом доме с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Президент России Владимир Путин не одержит верх в войне с Украиной», — заявил Байден.

Перед этим стало известно, что Байден обратился к конгрессу по поводу выделения военной помощи Украине в размере $5,8 млрд. Как отмечает издание The Hill, в США финансовый год истекает 30 сентября, поэтому Белый дом обратился к законодателям «с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года», чтобы сделать доступными $5,8 млрд после указанной даты. Если конгрессмены откажут администрации, то Байден сможет выделить разовый пакет помощи в упомянутом объеме до конца сентября.

Ранее сообщалось, что встреча Байдена и Стармера не закончилась решением по ударам вглубь РФ.

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