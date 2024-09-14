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В МИД КНР намерены «соорудить мост» для мирных переговоров по Украине

Китай намерен продолжать посредничество для урегулирования конфликта на Украине

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Depositphotos

КНР продолжит взаимодействовать со всеми сторонами кризиса на Украине ради мирных переговоров, сказал замглавы МИД КНР Чэнь Сяодун. Его слова на 11-м Сяншанском форуме по безопасности в Пекин приводит РИА Новости.

»Китай продолжит проводить углубленное взаимодействие по украинскому кризису со всеми сторонами, чтобы выработать консенсус для остановки боевых действий и проложить дорогу и соорудить мост для мирных переговоров», — заявил Чэнь Сяодун.

Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.

24 февраля 2023-го МИД Китая представил свой план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В частности КНР призвала все стороны прекратить боевые действия и «отказаться от менталитета холодной войны». С точки зрения Пекина, нужно начать мирные переговоры, прекратить односторонние санкции, гарантировать вывоз зерна с Украины и снизить стратегические риски. В Киеве этот план раскритиковали. В марте того же года президент РФ Владимир Путин предложил взять план КНР за основу для урегулирования на Украине.

Ранее министр обороны Китая рассказал, чем закончится конфликт на Украине.

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