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Основатель Pink Floyd заявил о попытках Запада выставить Путина в дурном свете

Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад пытается очернить Путина

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Radu Sigheti/Reuters

Запад пытается очернить президента России Владимира Путина, выставить его «плохим парнем». Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Запад выставляет в негативном свете всех, кто не поддерживает его позицию по украинскому конфликту. Это распространяется и на меня, уточнил Уотерс.

По словам музыканта, в настоящее время идет «экзистенциальная битва за сохранение души человечества», иначе говоря, «моральная битва между добром и злом».

«Если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», — подчеркнул он.

12 сентября Уотерс заявил, что власти США не волнуют жизни простых украинцев. По его словам, «американская империя» в других странах озабочена лишь обогащением «американских плутократов».

3 сентября Уотерс поблагодарил народ России за победу во Второй мировой войне. Музыкант подчеркнул, что «войну выиграли вы, русские» и отметил, что не считает высадку союзников в Нормандии поворотной для хода войны.

Ранее активисты предложили основателю Pink Floyd получить гражданство России.

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