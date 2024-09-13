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Посол России в США сообщил о звонках экс-чиновников после заявлений Путина по Украине

Посол Антонов заявил о звонках экс-чиновников США после слов Путина по Украине

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Pavel Bednyakov/Global Look Press

Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что ему звонили американские экс-чиновники и просили пояснить недавние заявления президента РФ Владимира Путина по Украине. Об этом рассказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

«Вчерашние заявления Владимира Владимировича [Путина] были очень внимательно отфиксированы здесь. (...) Я просто говорил о том, что «коллеги, не играйте с огнем», — сказал он.

В пятницу официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что США внимательно следят за заявлениями Путина относительно последствий вмешательства Запада в конфликт на Украине, однако продолжат предоставлять вооружение украинским вооруженным силам как самостоятельно, так и в рамках коалиции.

12 сентября Путин заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее премьер Польши оценил слова Путина о прямом вмешательстве НАТО на Украине.

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