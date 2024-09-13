США заявили о нежелании становиться участником российско-украинского конфликта

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не собираются становиться участником российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что американская сторона не собирается отправлять на территорию Украины свои вооруженные силы.

13 сентября украинский дипломат Александр Чалый заявил, что политическое решение конфликта на Украине будет невозможно найти без США.

По его мнению, Соединенные Штаты являются важным «игроком» для обеспечения безопасности Европы.

До этого глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что Украина допускает, что модератором на потенциальных переговорах между Москвой и Киевом может выступить Индия, поскольку в Киеве неверно считают индийскую позицию по украинскому кризису «близкой США».

Также президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав, что на мероприятие пригласят российского представителя.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.