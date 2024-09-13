Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США заявили о нежелании становиться участником российско-украинского конфликта

Госдеп: США не собираются участвовать в конфликте на Украине и отправлять войска

close
Depositphotos

Официальный представитель  Госдепартамента США  Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не собираются становиться участником российско-украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что американская сторона не собирается отправлять на территорию Украины свои вооруженные силы.

13 сентября украинский дипломат Александр Чалый заявил, что политическое решение конфликта на Украине будет невозможно найти без США.

По его мнению, Соединенные Штаты являются важным «игроком» для обеспечения безопасности Европы.

До этого глава Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов заявил, что Украина допускает, что модератором на потенциальных переговорах между Москвой и Киевом может выступить Индия, поскольку в Киеве неверно считают индийскую позицию по украинскому кризису «близкой США».

Также президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности проведения второго «саммита мира», пообещав, что на мероприятие пригласят российского представителя.

Ранее Зеленский призвал Запад не затягивать решение по ударам ВСУ вглубь России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами