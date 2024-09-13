В Пентагоне заявили, что США следят за словами Путина о конфликте

США внимательно следят за заявлениями президента России Владимира Путина относительно последствий вмешательства Запада в конфликт на Украине, однако продолжат предоставлять вооружение украинским вооруженным силам как самостоятельно, так и в рамках коалиции. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

«Конечно, мы внимательно следим за всем, что он говорит», — отметил он на брифинге, комментируя слова российского президента о возможных последствиях участия Запада в украинском конфликте.

Миллер добавил, что, несмотря на предупреждения российского лидера, Вашингтон продолжит обеспечивать Украину необходимым вооружением и активно участвовать в международной коалиции, поддерживающей ВСУ.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее сообщалось, что Байден может разрешить наносить удары вглубь России не американским оружием.