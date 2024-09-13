Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ООН заявил о желании Зеленского втянуть Запад в конфликт

Небензя: Зеленский заинтересован в вовлечении Запада в конфликт на Украине

close
Александр Щербак/РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в снятии ограничений на применение дальнобойного западного оружия для вовлечения государств Запада в конфликт. Его слова на заседании Совета Безопасности по Украине передает ТАСС.

«Главарь неонацистской хунты, как мы все понимаем, крайне заинтересован при подобном сценарии в вовлечении в конфликт США и их союзников по НАТО», — сказал дипломат.

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

13 сентября британская газета The Guardian выпускала материал, в котором говорилось, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

Ранее Зеленский обвинил Запад в страхе перед перехватом ракет России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами