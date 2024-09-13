Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в снятии ограничений на применение дальнобойного западного оружия для вовлечения государств Запада в конфликт. Его слова на заседании Совета Безопасности по Украине передает ТАСС.

«Главарь неонацистской хунты, как мы все понимаем, крайне заинтересован при подобном сценарии в вовлечении в конфликт США и их союзников по НАТО», — сказал дипломат.

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

13 сентября британская газета The Guardian выпускала материал, в котором говорилось, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия.

Ранее Зеленский обвинил Запад в страхе перед перехватом ракет России.