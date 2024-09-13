Украина терпит поражение сразу на двух участках фронта – в Донбассе и в Курской области, ВСУ не смогли добиться своих целей на территории РФ. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил американский политолог Джон Миршаймер.

«Украинцы проигрывают в Курской области, и они проигрывают в Донбассе», — подчеркнул он.

По словам политолога, в результате действий ВСУ на территории Курской области положение украинской армии на фронте в целом ухудшилось. Ошибка украинского командования состоит в том, что они отправили на территорию РФ часть своих сил, начав операцию под Курском, считает Миршаймер.

В этой связи аналитик назвал катастрофой сложившееся положение дел для ВСУ на поле боя.

До этого британская газета The Guardian сообщала, что военнослужащим ВСУ неизвестен упомянутый украинским лидером Владимиром Зеленским «план» после начала контрнаступления российских сил в Курской области.

Ранее журналист рассказал, что предполагает «план победы» Зеленского.