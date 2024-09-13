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Журналист рассказал, что предполагает «план победы» Зеленского

Боуз: план Зеленского предполагает поражение, чтобы втянуть Запад в конфликт

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Heiko Becker/Reuters

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского состоит в том, чтобы потерпеть поражение, таким образом, Запад окажется вовлеченным в конфликт. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Кажется очевидным, что «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы проиграть», — отметил журналист.

По словам Боуза, Украина должна потерпеть настолько явное поражение на поле боя, чтобы для стран Запада не оставалось другого выхода, кроме начала глобального конфликта ради «спасения» Киева.

12 сентября Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Путина по возможным ударам вглубь России.

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