В Белом доме ответили на заявление Небензи о риске войны РФ с НАТО

США серьезно воспринимают заявления РФ о риске войны с НАТО из-за снятия ограничений для Украины на удары вглубь российской территории с помощью западных дальнобойных ракет. Об этом заявил сообщил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

При этом подчеркивается, что при принятии решения по данному вопросу в Вашингтоне руководствуются «своими расчетами».

При этом Кирби подчеркнул, что США не изменили позиции по использованию своего оружия для ударов вглубь РФ, и все еще выступают против подобных атак.

До этого постоянный представитель РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что разрешение Запада бить вглубь РФ для ВСУ начнет прямую войну НАТО с Россией.

По словам Небензи, если западные страны предоставят Украине разрешение наносить удары бить своим оружием вглубь РФ, это принципиально изменит отношения между Россией и этими странами, и ответственность за это будут нести именно они, а не Киев.

Ранее в Германии заявили, что не поставляют Украине оружие для ударов вглубь РФ.