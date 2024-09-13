США не стали менять позицию по ударам ВСУ вглубь России

Соединенные Штаты Америки не стали менять позицию по ограничениям для Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать американское оружие для ударов вглубь территории России. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», — заявил он.

13 сентября газета британская газета The Guardian писала, что разрешение Запада Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России может привести к серьезной эскалации конфликта с драматическими последствиями.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет, которые могут быть использованы для ударов вглубь территории России. Американский чиновник отметил, что доложит об итогах переговоров президенту США Джо Байдену.

Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Ранее Путин предупредил НАТО о последствиях ударов вглубь России.