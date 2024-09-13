Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретился с экс-госсеком США

Зеленский встретился с экс-госсекретарем США Майком Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в рамках ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии встретился с бывшим госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за военную и финансовую поддержку Киева, благодаря которой украинская сторона «достигает успехов на поле боя».

Президент подчеркнул, что его страна нуждается в разрешении на применение дальнобойного оружия. Зеленский выразил надежду на то, что соответствующее решение будет принято.

Ранее днем президент Украины встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Помпео занимал должность государственного секретаря Соединенных Штатов с 2018 по 2021 год.

Накануне экс-госсек заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на просьбы Соединенных Штатов не заходить на территорию России, говорит о потере влияния Вашингтона на международной арене.

По его словам, президент США Джо Байден убеждал Киев не атаковать территорию России, однако он проигнорировал подобные просьбы.

Ранее в Кремле оценили статью Помпео о возможном плане Трампа по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами