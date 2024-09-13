Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что в рамках ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии встретился с бывшим госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за военную и финансовую поддержку Киева, благодаря которой украинская сторона «достигает успехов на поле боя».

Президент подчеркнул, что его страна нуждается в разрешении на применение дальнобойного оружия. Зеленский выразил надежду на то, что соответствующее решение будет принято.

Ранее днем президент Украины встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Помпео занимал должность государственного секретаря Соединенных Штатов с 2018 по 2021 год.

Накануне экс-госсек заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на просьбы Соединенных Штатов не заходить на территорию России, говорит о потере влияния Вашингтона на международной арене.

По его словам, президент США Джо Байден убеждал Киев не атаковать территорию России, однако он проигнорировал подобные просьбы.

Ранее в Кремле оценили статью Помпео о возможном плане Трампа по Украине.