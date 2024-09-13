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В Совфеде заявили, что поддержка Украины Западом не будет вечной

Пушков: поддержка Украины со стороны Запада не может быть вечной

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Владимир Трефилов/РИА Новости

На Украине уже привыкли к политическому благоприятствованию со стороны Запада по отношению к Киеву, однако западная поддержка не может длиться вечно. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Власти Украины привыкли за последние годы к режиму «наибольшего политического благоприятствования» в Европе», - отметил сенатор.
По словам Пушкова, речь идет об «открытых чеках», заявлениях о безусловной поддержке, объятиях и рукопожатиях политиков. «Однако они не будут вечными», - подчеркнул он.

«Открытые чеки», по мнению сенатора, останутся в прошлом, Венгрия продолжит выступать против приема Украины в ЕС, а Польша – давить на Киев по вопросу о Волынской резне.

До этого сообщалось, что большинство опрошенных граждан Венгрии выступили против членства Украины в Европейском союзе (ЕС).

Также агентство Associated Press писало, что Соединенные Штаты в конце сентября могут утратить возможность оперативно передать помощь Киеву в размере $5,8 млрд, если конгресс США не примет решение о расширении полномочий Пентагона на отправку оружия из своих запасов Украине.

Ранее Путин заявил о неспособности Украины бить вглубь РФ без Запада.

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