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В Раде назвали верный способ завершить конфликт на Украине

Дубинский: отстранение Зеленского от власти приведет к завершению конфликта

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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Завершение конфликта на Украине возможно только после отстранения от власти украинского лидера Владимира Зеленского, пока он президент, конфликт будет продолжаться. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Убежден, что завершение войны в Украине возможно только после демократических выборов, которые уберут от власти Зеленского», — подчеркнул он.

Депутат Рады также отметил, что от власти должен быть отстранен глава офиса Зеленского Андрей Ермак, а также другие деятели украинской власти.

«Пока Зеленский будет оставаться президентом — война не закончится», — добавил Дубинский.

Депутат также сообщил, что 16 сентября в Верховном суде состоится заседание по его иску к Верховной раде, где содержится требование назначить выборы президента Украины.

До этого Дубинский заявлял, что Зеленский отрицательно относится к любым мирным инициативам иностранных государств по решению конфликта на Украине, поскольку заинтересован в продолжении боевых действий.

Ранее Орбан заявил о «козырях» для разрешения конфликта на Украине.

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