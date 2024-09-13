Харрис попытается добиться увеличения поддержки рекламой об Украине

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис попытается увеличить поддержку в колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в голосовании, рекламной кампанией о поддержке Украины. Об этом пишет Politico.

Рекламной кампанией занимается организация, поддерживающая кандидатов от Демпартии. Она нацелена на американцев восточноевропейского происхождения. Предполагается, что она будет состоять из телевизионной и цифровой рекламы, говорящей об успехах Харрис на украинском направлении и критике Дональда Трампа и его подхода к России.

Демократическая партия попытается убедить избирателей, для которых конфликт на Украине «имеет более личный резонанс» в том, что Дональд Трамп откажется от поддержки Киева и союзников на восточном фланге НАТО, пишет Politico.

Во время дебатов с Камалой Харрис бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. В свою очередь Харрис сказала, что США «объединили 50 стран в поддержке Украины» и пообещала продолжить этот курс в случае своего избрания.

Ранее в НАТО усомнились, что США прекратят поддержку Украины после выборов.