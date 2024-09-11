В НАТО усомнились, что США прекратят поддержку Украины после выборов

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, среди простых американцев и представителей Демократической и Республиканской партии существует консенсус по поддержке Киева.

«Я думаю, что в этом смысле маловероятно, что США как страна прекратит поддерживать Украину», — заявил Бауэр.

Он отметил, что во время предвыборной кампании политики часто говорят вещи, которые не обязательно претворятся в жизнь при победе на выборах.

Во время дебатов с Камалой Харрис бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. В свою очередь Харрис сказала, что США «объединили 50 стран в поддержке Украины» и пообещала продолжить этот курс в случае своего избрания.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.