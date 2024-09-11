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В НАТО усомнились, что США прекратят поддержку Украины после выборов

Командующий НАТО Бауэр: США вряд ли прекратят поддержку Украины после выборов

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NTB/Lise Aserud/Reuters

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Соединенные Штаты вряд ли прекратят поддержку Украины вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в стране. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, среди простых американцев и представителей Демократической и Республиканской партии существует консенсус по поддержке Киева.

«Я думаю, что в этом смысле маловероятно, что США как страна прекратит поддерживать Украину», — заявил Бауэр.

Он отметил, что во время предвыборной кампании политики часто говорят вещи, которые не обязательно претворятся в жизнь при победе на выборах.

Во время дебатов с Камалой Харрис бывший президент США, кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп объявил, что собирается прекратить конфликт на Украине, если выиграет на выборах в ноябре. Он добавил, что в интересах США остановить противостояние и урегулировать ситуацию. В свою очередь Харрис сказала, что США «объединили 50 стран в поддержке Украины» и пообещала продолжить этот курс в случае своего избрания.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.

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