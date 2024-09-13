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Премьер Польши оценил слова Путина о прямом вмешательстве НАТО на Украине

Премьер Туск: Путин пытается отговорить Запад дать разрешение ВСУ бить вглубь РФ

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что Владимир Путин, предупреждая НАТО о последствиях разрешения бить ВСУ дальнобойным оружием вглубь России, пытается отговорить Запад от такого развития событий. Его слова приводит телеканал TVN 24.

«Воспримем слова Путина как попытку отговорить Запад от предоставления такой помощи... В определенном смысле слова Путина должны скорее убедить нас в том, что эта помощь является целесообразной, необходимой и должна быть продолжена», – заявил Туск.

Премьер Польши считает, что заявление российского лидера говорит о том, что для ВС РФ якобы складывается сложная ситуация на линии соприкосновения.

Накануне Путин, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что Украина не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Белый дом не стал комментировать слова российского лидера.

Ранее в Британии задумались о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России.

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