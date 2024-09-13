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В Британии задумались о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Guardian: разрешение ВСУ бить вглубь России чревато драматическими последствиями

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Defense Ministry/Global Look Press

Если Запад разрешит Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России, то это может привести к серьезной эскалации конфликта и иметь драматические последствия. Такую оценку дает британская газета The Guardian.

В материале отмечается, что решение разрешить ВСУ бить вглубь российской территории «чревато многочисленными рисками», поскольку может «иметь драматические политические последствия для вооруженного конфликта».

Как пишут авторы, серьезные проблемы могут возникнуть в случае использования дальнобойного оружия для ударов по мирному населению при «просчете использования таких ракет». Также, говорится в тексте, запасы дальнобойных ракет достаточно малы, поэтому Соединенные Штаты сомневаются, что они смогут изменить ход военных действий.

11 сентября госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с Киевом вопрос использования дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России и заявил, что доложит об итогах переговоров американскому президенту Джо Байдену. Украинский лидер Владимир Зеленский также передал Блинкену план возможного использования дальнобойного оружия для ударов по РФ.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте.

Ранее американский офицер призвал НАТО не играть с огнем после одного заявления Путина.

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