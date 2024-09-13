Зеленский «надеется на результат» по вопросу об ударах вглубь России

После визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми ни у кого не должно быть вопросов относительно «необходимости» для Киева разрешения бить вглубь России, Украина надеется на соответствующее решение союзников. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Надеюсь, что после нашего разговора уже не может быть ни одного незакрытого вопроса о том, почему Украина нуждается в достаточной дальнобойности… Мы очень надеемся на партнеров, надеемся на результат от партнеров», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Украине нужна «достаточная дальнобойность» для того, чтобы «изменить ход войны и заставить Россию искать мира».

13 сентября газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США и Великобритания уже в ближайшее время могут объявить о своем решении по предоставлению Украине права использовать их оружие для ударов по российской территории. По информации издания, вердикт огласят в рамках предстоящей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Она состоится в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября.

Ранее Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт.