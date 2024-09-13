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Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт

Алаудинов: снятие запрета на удары Украины по РФ не изменят ситуацию на фронте

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Алексей Майшев/РИА Новости

Возможное предоставление Украине права использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ не поможет изменить ситуацию на поле боя. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Журналисты поинтересовались у него, что он думает об обсуждении в западных странах снятия ограничений на удары Украины по РФ.

«Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт, он движется и будет двигаться до тех пор, пока РФ не победит. Это вопрос однозначный», — подчеркнул Алаудинов.

13 сентября газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США и Великобритания уже в ближайшее время могут объявить о своем решении по предоставлению Украине права использовать их оружие для ударов по российской территории. По информации издания, вердикт огласят в рамках предстоящей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Она состоится в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег западные страны от разрешения Украине бить по российской территории.

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