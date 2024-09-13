Алаудинов рассказал, как разрешение Украине бить по РФ повлияет на фронт

Возможное предоставление Украине права использовать западное оружие для ударов вглубь территории РФ не поможет изменить ситуацию на поле боя. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 1» сделал командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

Журналисты поинтересовались у него, что он думает об обсуждении в западных странах снятия ограничений на удары Украины по РФ.

«Для нас ничего не поменяется непосредственно на фронте, потому что фронт, он движется и будет двигаться до тех пор, пока РФ не победит. Это вопрос однозначный», — подчеркнул Алаудинов.

13 сентября газета Politico со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что США и Великобритания уже в ближайшее время могут объявить о своем решении по предоставлению Украине права использовать их оружие для ударов по российской территории. По информации издания, вердикт огласят в рамках предстоящей недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Она состоится в Нью-Йорке в период с 24 по 30 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерег западные страны от разрешения Украине бить по российской территории.