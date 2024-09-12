Опрос показал, как в РФ отнеслись к словам Трампа о третьей мировой при Харрис

Большинство россиян (65%) согласны с утверждением кандидата на пост президента США Дональда Трампа на дебатах с его оппонентом Камалой Харрис о том, что при демократах может начаться третья мировая война. Об этом свидетельствуют данные опроса среди читателей проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«В ходе дебатов от экс-президента США прозвучало заявление, что действия его соперницы на посту главы Белого дома приведут к третьей мировой войне. Такое высказывание одобрили более половины опрошенных: 38% определенно согласны, а 27% — скорее согласны», — говорится в результатах опроса.

При этом около 15% опрошенных не согласились с мнением Трампа о потенциальном обострении ситуации в мире, если президентом США станет Харрис. 20% россиян затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

С заявлением Харрис на дебатах о том, что Трамп якобы «позорит» США, россияне не согласились: 67% опрошенных отрицательно отнеслись к таким словам кандидата от демократов. Согласных с позицией Харрис оказалось только 13%. Доля «в чем-то согласных, в чем-то несогласных» или «затруднившихся» с ответом составила 19% респондентов.

Первые дебаты Трампа и Харрис прошли накануне. Республиканец на них пообещал завершить конфликт на Украине еще до своей инаугурации, а Харрис в ответ заявила, что Путин «съел бы» Трампа «на обед». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт раскрыл смысл слов Трампа о желании быстро закончить конфликт на Украине.