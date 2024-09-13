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Лукашенко пригласил в Минск президента Ирана

Лукашенко передал президенту Ирана Пезешкиану приглашение посетить Минск

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко официально пригласил иранского коллегу Масуда Пезешкиана в Минск. Об этом пишет белорусское госагентство БелТА.

«Иранский народ совсем недавно пережил большое несчастье... Но вы мужественно прошли этот период, вы избрали нового президента. Я вас поздравляю с этим и хочу, чтобы вы передали вашему президенту, что мы ждем его в Беларусь», — заявил Лукашенко на встрече с секретарем совбеза Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Он также поблагодарил гостя за визит в Белоруссию и заявил, что Минск и Тегеран находятся «в одной лодке» — СМИ «пытаются оболгать» оба государства, однако страны пока справляются с информационным давлением.

В мае Лукашенко высказывался о крушении самолета с предыдущим президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. По его словам, в этой трагедии виновата «омерзительная политика США».

Ранее Лукашенко обвинил Армению в произошедшем в Карабахе.

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