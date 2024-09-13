Песков отверг связь возможного запрета на экспорт титана с поставками оружия Украине

Поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос об ограничении экспорта титана, никеля и других товаров стратегического значения не связано с поставками Западом оружия Украине, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, это никак не связанные вещи. Это связано с практикой незаконных торговых ограничений и попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что пока никаких конкретных предложений по запрету экспорта стратегического сырья нет, и Путин просто предложил рассмотреть варианты того, как можно ввести такие ограничения, не нанеся урон интересам страны.

11 сентября Путин на совещании с членами правительства предложил поразмыслить об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель. По его мнению, раз уж поставки ряда товаров в страну ограничиваются, то и России стоит «подумать об определенных ограничениях», не делая при этом шагов «себе во вред».

Ранее Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил России.